كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 18-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3197 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4110 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4795 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5480 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38360 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54800 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170428 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05% إلى نحو 3386 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





