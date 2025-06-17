الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي بنهاية التعاملات في 9 بنوك
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار للمرة الثانية على التوالي مقابل الجنيه بين 8 قروش و42 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، في 9 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، ، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع، بتراجع 42 قرشًا للشراء والبيع.
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