30 مليار جنيه خسائر.. انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.02% عند مستوى 30725 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.44%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.22%.

وسجل رأسمال المال السوقي خسائر تصل لـ 30 مليار جنيه بختام جلسة اليوم، ليسجل 2.182 تريليون جنيه بإغلاق جلسة اليوم مقارنة بـ 2.212 تريليون جنيه بإغلاق جلسة أمس الاثنين.

وعلى نطاق أداء الأسهم المدرجة في البورصة، انخفض أسهم 169 شركة مقابل ارتفاع أسهم 22 شركة في حين لم يتغير أسهم 21 شركة

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 177.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 98.78 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 276.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.08% عند مستوى 31042 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.