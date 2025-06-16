إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 يونيو 2025

03:19 م الإثنين 16 يونيو 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:


يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5561 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5629 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4925 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4221 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39403 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب البورصات العالمية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. جدول مباريات كأس العالم للأندية المنقولة على "mbc"
تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
دمار ورعب وبكاء وعويل.. شاهد تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل؟- صور وفيديو
من لبنان للأردن وسوريا.. احتفالات عربية بالصواريخ الإيرانية المتوجهة لإسرائيل- فيديوهات