سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 يونيو 2025

كتبت- أمنية عاصم:



يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5561 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5629 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4925 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4221 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39403 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.