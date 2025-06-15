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مطاحن ومخابز شمال القاهرة تسعى لتحديث 13 منفذا لتعزيز مبيعاتها

01:34 م الأحد 15 يونيو 2025

شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة أن الشركة بصدد تطوير وتحديث 13 منفذ من أصل 21 منفذ ومستودع وهي أصول مملوكة للشركة داخل نطاق القاهرة الكبري.

وبحسب إفصاح مرسل من الشركة للبورصة اليوم، فقد أوضحت الشركة أن تلك الخطوة تأتي كقيمة مضافة لتعزيز مبيعاتها وتسويق منتجاتها من الدقيق الفاخر والمكرونة والنواشف في إطار سعى الشركة لاستثمار أصولها.

وأضافت الشركة، أن هذا التوضيح جاء ردًا على إحدى الأخبار المنشورة تحت عنوان " مطاحن شمال القاهرة تضيف 13 هايبر ماركت العام الحالي".

وتأسست شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عام 1965. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. متخصصة في إنتاج أجود أنواع الدقيق في مصر والشرق الأوسط وهي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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