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انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:51 ص الأحد 15 يونيو 2025

أسعار السمك

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كيلو المكرونة السويسي، والكابوريا، و الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و90 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و 125 جنيهًا، بتراجع 55 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 240 و340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و180 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

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أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور
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