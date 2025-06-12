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"القلعة" توافق على ضخ 14 مليار جنيه في رأس المال المصدر

02:41 م الخميس 12 يونيو 2025

شركة القلعة للاستثمارات المالية

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كتبت- منال المصري:

وافق مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية بالإجماع على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بالقيمة الأسمية بغرض سداد مديونيات الشركة.

ووافق مجلس إدارة القلعة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن المجلس وافق أيضا على مقترح زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية من 9.1 مليار جنيه حتى 23.1 مليار جنيه.

وأضافت أن تلك الزيادة تكون مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة المصدر.

وتأتي هذه الزيادة تنفيذاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة 30 مايو 2024 وتدعيم رأس مال الشركة العامل بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الأخرى سواء الحالية أو المستقبلية.

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شركة القلعة للاستثمارات المالية البورصة المصرية
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