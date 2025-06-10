

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5320 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4655 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3990 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3104 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2217 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 165471 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37240 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 3319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.