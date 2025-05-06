ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والخيار، والجوافة، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار البصل الابيض، والفلفل الرومي، والملوخية، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 13 و21 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و70 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.