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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة 30-5-2025

10:18 ص الجمعة 30 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 30-5-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3074 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3952 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5269 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52690 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163865 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65% إلى نحو 3296 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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