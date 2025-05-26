هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.32% عند مستوى 31922 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 57.15 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 16.07 مليون جنيه، بينما وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 73.23 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.15% عند مستوى 32023نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.