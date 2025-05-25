انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 25-5-2025

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان، والملوخية، والجوافة، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 2.2 و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 5 و 7 جنيهات، بتراجع 7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 30 و43 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و40 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.