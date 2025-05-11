المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1.08% بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.08 %عند مستوى 31427 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.64%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.71% .

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 82.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 7.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 74.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.21 %عند مستوى 31772 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.