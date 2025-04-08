إعلان

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 8 أبريل 2025

03:44 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4981 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5021 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4393 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3765 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 35147 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: ارتدوا الكمامة.. .. أتربة ورمال تضرب القاهرة و6 مناطق
الديون السبب.. تفاصيل نقل ملكية 7 من أصول "النقل العام" إلى بنك الاستثمار القومي
بنك أبوظبي التجاري يتوقع استمرار تراجع الجنيه إلى 54 جنيها لكل دولار