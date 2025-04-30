للمرة الأولى منذ 2022.. الاقتصاد الأمريكي ينكمش بالربع الأول من 2025

كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، انكماش الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الأول من 2025 إلى أقل مستوى له خلال عام ونصف وقبل إندلاع حرب الرسوم التجارية الأمريكية التي قادها دونالد ترامب.

وبحسب التقرير المنشور على موقع مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي فإن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي تراحع بنسبة 0.3% بسبب زيادة الواردات للسوق الأمريكي- وهو ما يعني ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي.

وبحسب بلومبرج، فإن الاقتصاد الأميركي أنكمس للمرة الأولى منذ 2022 وسط زيادة هائلة في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهي لمحة أولى عن التأثيرات المتتالية لسياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية.

وجاء ذلك، وسط تزايد المخاوف العالمية بتباطؤ الاقتصاد العالمي ودخول أمريكا في ركود بسبب حالة عدم اليقين من التبعات السلبية لحرب الرسوم الجمركية الأمريكية.

في أبريل الحالي فرض دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات 185 دولة لأمريكا بحد أدنى 10% ووصلت إلى 145% على الصين، قبل أن يعلق العمل بها لمدة 90 يوما، باستثناء الصين التي ردت على ترامب بفرض رسوما على واردات أمريكا تصل إلى 125%.

يعكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول بشكل رئيسي زيادة الواردات، والتي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وفق ما جاء في التقرير.

وقد قابلت هذه التغيرات جزئيًا زيادات في الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والصادرات.

ما أسباب الأنكماش؟

وفي الربع الأخير من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%، وفق التقرير.

بالمقارنة مع الربع الرابع، عكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول ارتفاعًا في الواردات، وتباطؤًا في إنفاق المستهلكين، وتراجعًا في الإنفاق الحكومي، والتي قابلها جزئيًا ارتفاع في الاستثمار والصادرات.

ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، وهي مجموع إنفاق المستهلكين وإجمالي الاستثمار الثابت الخاص، بنسبة 3% في الربع الأول، مقارنةً بزيادة قدرها 2.9% في الربع الرابع.

وارتفع مؤشر أسعار المشتريات المحلية الإجمالية بنسبة 3.4% في الربع الأول، مقارنةً بزيادة قدرها 2.2% في الربع الرابع.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 3.6%، مقارنةً بزيادة قدرها 2.4%. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.5%، مقارنةً بزيادة قدرها 2.6%.