خبير اقتصادي يحذر: رسوم ترامب الجمركية حرب تجارية متعددة الجبهات

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، من التحديات الكبيرة التي تواجهها بريطانيا في ظل السياسة التجارية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على البضائع البريطانية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح السلاموني أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل صدمة للعلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري، حيث تصدر بريطانيا سلعًا بقيمة 500 مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة، في حين تستورد ما قيمته 250 مليار دولار فقط.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية، برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، لديها خيارات اقتصادية وسياسية للتعامل مع هذا الوضع، لكنها ستكون أمام تحديات كبيرة للحفاظ على مصالحها.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن ترامب يخوض حروبًا تجارية متعددة الجبهات، ليس فقط مع بريطانيا، بل أيضًا مع الصين والاتحاد الأوروبي، مما ينذر باضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنه بالرغم من القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، إلا أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، وتزيد من حدة التوترات بين الحلفاء التقليديين.