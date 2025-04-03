الأسهم الأمريكية تخسر أكثر من تريليوني دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية

كتبت- منال المصري:

خسرت الأسهم الأمريكية أكثر من تريليوني دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية، وفق ما نشرته القاهرة الإخبارية في خبر عاجل اليوم.

وجاء ذلك في أول رد فعل بعد إعلان دونالد ترامب أمس فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم بحد أدنى 10% ووصلت إلى أقل من 50% بشكل طفيف على بعض الدول تحت شعار "يوم التحرير" وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.

وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام.

كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10% ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10%.