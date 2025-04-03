3 محاور لاستراتيجية حماية حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات

كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن استراتيجية حماية حقوق المستخدمين وتشمل تلك الاستراتيجية 3 محاور.

وجاءت تلك المحاور كالآتي:

المحور الأول : تعزيز طرق التواصل مع مستخدمي خدمات الاتصالات

1- وفر الجهاز 6 طرق تواصل مختلفة يمكن للمستخدم من خلالها تصعيد شكواه ومتابعتها مع مركز خدمة الجمهور بالجهاز.

2- تطوير مركز الاتصال بمركز خدمة الجمهور وزيادة طاقته الاستيعابية.

المحور الثاني : منح حرية الاختيار للمستخدمين في الاشتراك بالخدمات أو إلغائها

1- تحديث خدمة نقل الأرقام والتي يمكن من خلالها انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم خلال 24 ساعة مجانا.

2- تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام مجانا.

3- إطلاق الكود المجاني الموحد *155# للاستعلام عن خدمات القيمة المضافة أو إلغائها.

المحور الثالث: دمج جميع فئات المجتمع وتيسير حصولهم على الخدمات

1- خدمة مركز الاتصال لتلقي وحل شكاوى مستخدمي الاتصالات من ذوي الهمم بتقنية مكالمات الفيديو.

2- إطلاق خط محمول بتخفيض 50% على باقات المحمول للمكالمات والإنترنت.

3- إلزام شركات الاتصالات بتهيئة أفرعهم ومنافذهم لتكون مناسبة لحركة ذوي الهمم داخل تلك الفروع .

4- إتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلي والتليفون الأرضي من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق 60 عامًا دون أية رسوم إضافية.

5- تخصيص كود موحد #1234* للمستخدمين من كبار السن ليتيح طلب خدمة العملاء مجانا.

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