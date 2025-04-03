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ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

10:37 ص الخميس 03 أبريل 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخمس، بينما انخفضت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38238 جنيه، بزيادة 558 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39871.69 جنيه، بتراجع 243.69 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3570 جنيه، بزيادة 346.92 جنيه.

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أسعار الحديد الأسمنت حديد عز
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