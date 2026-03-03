قيد أسهم "مصر لتأمينات الحياة" قيدا مؤقتا في بورصة مصر

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها اليوم، قيد الشركة برأس مال مصدر قدره 5 مليارات جنيه موزع على 500 مليون سهم.

وبحسب بيان البورصة اليوم، فإن القيمة الاسمية ستبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد.

شركة مصر لتأمينات الحياة تعد ضمن الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية في القائمة الأولى 2023.

وشددت البورصة في بيانها أن تلتزم الشركة باستيفاء كافة قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.