شعبة المحمول: بعض الشركات رفعت أسعار هواتفها تزامنا مع زيادة الدولار

كتب : آية محمد

01:54 م 03/03/2026

الهواتف المحمولة

قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن شركتي هونر وسامسونج رفعت أسعار بعض موديلات الهواتف منذ يومين، حيث زادت هونر أسعار موديلين بنسبة 5%، بينما رفعت سامسونج أسعار أغلب موديلاتها بنسبة تصل إلى 10%.

وأضاف الحداد أن شركة شاومي رفعت أسعار موديلين من هواتفها أمس بنسبة 8%، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لدى معظم الشركات لتحريك أسعار الهواتف خلال الفترة الحالية.

وأوضح الحداد، أنه تواصل مع الشركات لمعرفة أسباب الزيادة، فأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، نظرًا لاعتمادها على استيراد مكونات وقطع غيار الهواتف بالدولار، إلى جانب زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية "الرامات".

وأضاف الحداد، أن من وجهة نظره لا يمكن ربط الزيادات الحالية بدواعي الحرب، مستشهدًا بالحرب السابقة بين الولايات المتحدة وإيران التي استمرت 12 يومًا ولم يشهد خلالها السوق زيادات مماثلة

وأشار إلى أنه كان من الأفضل تأجيل أي زيادات لحين اتضاح تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها الاقتصادية.

محمد هداية الحداد شاومي سامسونج الهواتف المحمولة

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
