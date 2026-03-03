إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

01:52 م 03/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4933 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6342 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7400 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8457 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 263012 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 422850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.41% إلى نحو 5246 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
4 سيناريوهات.. مورجان ستانلي يتوقع سعر الدولار مقابل الجنيه في 2026 وسط
4 سيناريوهات.. مورجان ستانلي يتوقع سعر الدولار مقابل الجنيه في 2026 وسط
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
صحفي أمريكي: اعتقال عملاء موساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات
صحفي أمريكي: اعتقال عملاء موساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت

