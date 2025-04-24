وزير البترول يبحث مع أمين عام منتدى الطاقة الدولي التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع جاسم الشيراوي، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، تناولت الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة في إطار عضوية مصر بالمنتدى.

كما ناقش الجانبان الدور المهم للتعاون الإقليمي والدولي في إطار المنتدى للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة لمختلف الدول.

وتطرق اللقاء إلى دور منتدى الطاقة الدولي في تعزيز الحوار حول قضايا الطاقة والتحديات التي تواجه البلدان الأعضاء وسبل تدارك تلك التحديات. كما بحث الجانبان قضية التحول الطاقي وأكدا على أهمية تبني الدول لنهج واقعي وعادل وشامل لانتقال الطاقة، يُراعي الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لمختلف الدول.

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى يجريها وزير البترول على هامش مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى الطاقة الدولي يُعد أكبر تجمع في العالم لوزراء الطاقة من الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك دول العبور. وتمثل عضوية منتدى الطاقة الدولي 90 بالمائة من العرض والطلب العالمي على النفط والغاز.