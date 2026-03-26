ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 76 و80 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و140 جنيهًا.

أما كيلو السبيط والكاليماري فبلغ بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و180 جنيهًا بزيادة 30 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر بياض بين 190 و290 جنيهًا بزيادة 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 250 و310 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 110 و170 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و70 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و475 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 120 و220 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم بمصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس