نشر أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري، صورا على حسابه على إكس "تويتر سابقا" خلال لقائه مع محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات معبرا عن حفاوة اللقاء.

وقال "لحظات غالية تشرفت بها في حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. "

وأضاف "بساطة الكبار هي دائماً سر العظمة وجوهر القيادة، وخالص إمتناني وتقديري لمعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة".

الإمارات أكبر مستثمر في مصر

تعد دولة الإمارات من أكبر الدول الخليجية المستثمرة في مصر خاصة خلال آخر 3 سنوات، حيث ضخت 35 مليار دولار خلال 2024 لتطوير مشروع رأس الحكمة.

وتتنوع الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات في مصر منها البنوك والأسمدة والعقارات والسياحة.