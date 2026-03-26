ارتفاع أسعار الفول المعبأ والدقيق والزيت اليوم الخميس بالأسواق

كتب : ميريت نادي

11:49 ص 26/03/2026

أسعار الفول

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.63 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.54 جنيه، بزيادة 1.95 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.72 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.16 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.74 جنيه، بزيادة 79 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.58 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.64 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.3 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.74 جنيه، بزيادة 2.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.7 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.52 جنيه، بتراجع 2.58 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.59 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.78 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.86 جنيه، بزيادة 12.11 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.14 جنيه، بتراجع 8.91 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.53 جنيه، بتراجع 1.98 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 103.07 جنيه، بتراجع 2.77 جنيه.

