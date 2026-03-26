انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.12% عند مستوى 47440 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31 %، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.21% عند مستوى 46930 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم المطورون العرب القابضة الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم ايديتا للصناعات الغذائية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم العربية للاسمنت.

سعر الذهب اليوم بمصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس