سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق.. ارتفاع الأسمنت

كتب : آية محمد

11:30 ص 26/03/2026

سعر الحديد

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، بينما انخفض سعر حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36442.69 جنيه، بزيادة 206.55 جنيه.


سعر طن حديد عز: 38350.92 جنيه، بتراجع 109.19 جنيه.


حديد المصريين: 37500 جنيه.


حديد بشاي: 38000 جنيه.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد العتال: 37500 جنيه.


سعر طن الأسمنت الرمادي: 4107.32 جنيه، بزيادة 23.99 جنيه.

أبو هشيمة ينشر صورا للقائه مع رئيس الإمارات ويعلق "بساطة الكبار سر العظمة"
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ
سانت كاترين تتحدى الأمطار.. 800 سائح يعانقون السحاب والثلوج فوق قمم الجبال
شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمون أمامهم فرصة وحيدة للطعن على الإعدام

الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ