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سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم

06:37 م الخميس 24 أبريل 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3200 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4114 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4800 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5485 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 5485 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170583 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 274250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.16 % إلى نحو 3326 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21
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