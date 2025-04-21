الجرام يقفز 122 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 87 جنيهًا في منتصف التعاملات ليصل إجمالي ارتفاعاته نحو 122 جنيهًا حتى الآن.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 3256 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 4187 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4885 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5582 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39080 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 55820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173600 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 279100 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.76% إلى نحو 3418 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.