بعد كسر 3350 دولارا.. شعبة الذهب توضح أسباب تراجع الذهب العالمي اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

لا يزال الذهب هو الحصان الرابح والملاذ الآمن في مرحلة الاضطرابات والصراعات التجارية الدولية الطاحنة، حيث تستمر تدفقات رؤوس الأموال نحو الذهب على مستوى العالم هربا من أسهم البورصة المتأرجحة والدولار الذي يتجه نحو التراجع بشكل حذر؛ وفق بيان من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وأضاف التقرير، أن الذهب حقق خلال الأسبوع الحالي ارتفاعات متتالية حتى وصل سعره في وقت سابق من جلسة اليوم لمستوى قياسيًا بلغ 3357.40 دولارًا، وارتفع بأكثر من 27% منذ بداية العام، وذلك قبل أن يعود للانخفاض بنسبة 0.8% إلى 3317.63 دولارًا للأونصة.ورغم التراجع، فقد حقق الذهب مكاسب تجاوزت 2% منذ بداية الأسبوع.

وبرر الشعبة، أسباب التراجعات إلى التأثر بعمليات البيع لجني الأرباح السريعة، وذلك بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم الثلاثاء بأن البنك المركزي لم يكن ميالاً لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي أحدثتها التعريفات الجمركية الجديدة.

وأردف البيان، أن تصريح " جيروم" ساهم في تخفيف العبء عن الذهب، ليتجه المستثمرون للبيع وذلك تحسبًا لما قد تسفر عنه الأحداث الاقتصادية الهامة المنتظر صدور قرارات بشأنها اليوم.

واستكمل، أن أنظار الأسواق العالمية تتجه إلى قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الذي ستعقده كريستين لاجارد، رئيسة البنك، كذلك انتظار بيانات مطالبات البطالة الأمريكية، كمؤشر لحظي لحالة سوق العمل الأمريكي.

وتأتي كل هذه التوقعات مصاحبة لترقب مستمر لتطورات مفاوضات التجارة العالمية مع ترامب الذي أعلن قبل يومين تقدم المفاوضات مع اليابان، ولكنه عاد ليعلن فتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الحيوية، إلى جانب مراجعات سابقة تشمل واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، متجاهلًا كل الأصوات المطالبة بضرورة توقف هذا السباق الحاد والوصول إلى حلول مع الصين.