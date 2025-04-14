كيف تلغي محفظتك الإلكترونية عن طريق تطبيق "My NTRA"؟

كتبت- آية محمد:

يُنشئ العديد من المستخدمين أكثر من محفظة إلكترونية عبر شركات المحمول المختلفة، وذلك في ظل التوسع في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

ومع مرور الوقت، قد يرغب البعض في إلغاء بعض هذه المحافظ، سواء لتقليل العدد أو لعدم الحاجة إليها.

ويتيح تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة "إلغاء المحافظ الإلكترونية"، وهو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز لمستخدمي المحمول بهدف تيسير الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية للأفراد والشركات.

ويمكن من خلال التطبيق الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية باستخدام الهاتف المحمول فقط، دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو زيارة أفرع الشركات.

وفي السطور التالية يعرض مصراوي خطوات إلغاء المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيق "MY NTRA":

1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- من الصفحة الرئيسية، اضغط على "الخدمات".

4- اختر "خدماتي".

5- اضغط على "المحافظ الإلكترونية".

6- ثم اضغط على "استمرار".

7- أدخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

8- اضغط على "تأكيد"، وستظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

9- اضغط على "تم"، ليظهر لك جميع المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك.

10- اختر المحفظة التي ترغب في إلغائها، ثم اضغط على "إلغاء" وأكد عملية الإلغاء.