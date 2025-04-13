وزير الاستثمار: لدينا سياسة نقدية بالبنك المركزي محفزة للاستثمار للغاية

كتبت- منال المصري:

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر لديها سياسة نقدية بالبنك المركزي المصري محفزة للاستثمار للغاية ولدينا سعر صرف مرن.

وأشار خلال مقابلة في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي إلى أن سعر الصرف المرن الذي تتبعه مصر يضمن تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضح الخطيب أن الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر البالغة 10% ستؤثر على اتفاقية الكويز- التي تطبق على ملابس الجاهزة والجلود التي بها مكون إسرائيلي- وستؤثر أيضا على كافة الاتفاقيات الأخرى.

وأشار إلى أن 40% من إجمالي صادرات مصر لأمريكا تأتي من "اتفاقية الكويز".

وأكد أن مباحثات بين مصر وأمريكا بشأن هذا الرسوم لتلافي العواقب الجمركية.

وأضاف الخطيب أن صادرات مصر لأمريكا تبلغ نحو 2.5 مليار دولار سنويا مقابل نحو 3.5 مليار دولار واردات أمريكا لمصر.

وأكد الخطيب أن زيادة الصادرات المصرية 3 أضعاف من 32 مليار دولار التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة ليست صعبة.