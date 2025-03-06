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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 6 مارس 2025

02:35 م الخميس 06 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4666 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4725 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4134 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3543 جنيهًا.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33075 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.




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