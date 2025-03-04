بدوي يبحث مع "أبكس" و"يونايتد إنرجي" خطط التوسع في مصر

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، توم ماهر، رئيس شركة أبكس العالمية، وكامل الصاوى، رئيس مجموعة يونايتد إنرجى الصينية فى مصر، لبحث خطط المجموعة الصينية عقب استكمال الاستحواذ على أصول شركة أبكس فى الصحراء الغربية فى مصر.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أكد بدوي خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة كافة التحديات وتفادي حدوثها مجدداً، مشيراً إلى تطلعه لاستكمال المجموعة الصينية مسيرة شركة أبكس والبناء على النجاحات التى حققتها فى مصر.

ومن جانبه أكد رئيس أبكس أن عمليات الشركة مستمرة حتى استكمال الاستحواذ وأن الشركة فخورة بما حققته من قصص نجاح فى مصر.

فيما أكد رئيس المجموعة الصينية فى مصر ، كامل الصاوى، أنها تستعد لتنفيذ برنامج حفر مكثف فور انهاء اجراءات الاستحواذ بهدف رفع معدلات الانتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار.

كما أكد أن استحواذ يونايتد انرجى على شركة أبكس يمثل مدى اهتمام الشركة بالتوسع فى عملياتها في مصر وذلك لثقتها فى مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري ، ورغبتها فى زيادة انشطة الشركة لتشمل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين .