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انخفاض الريال السعودي.. أسعار للعملات العربية خلال تعاملات الثلاثاء بالبنك الأهلي

10:34 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الريال السعودي والدينار الأردني، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.83 جنيه للشراء ، و 134.50 جنيه للبيع،

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، و 13.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.84 جنيه للشراء ، و 71.44 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرش.

سعر الدينار الكويتى: 163.09 جنيه للشراء بتراجع 21قرش ، و164.37 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.40 للشراء و 36.47 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة

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