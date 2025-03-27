انخفاض سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2844 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3656 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4265 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4875 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 34120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 48750 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 151612 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 234750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40% إلى نحو 3031 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.