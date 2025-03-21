ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2863 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3681 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4295 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4908 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 49080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 152638 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 245400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.35% إلى نحو 3003 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.