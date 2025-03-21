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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

11:21 ص الجمعة 21 مارس 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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