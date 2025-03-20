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أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم

11:07 ص الخميس 20 مارس 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.83 جنيه للشراء، و134.48 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.90 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.84 جنيه للشراء بزيادة 25 قرشًا، و71.48 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 163.54 جنيه للشراء بزيادة 58 قرشًا، و164.74 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا.

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