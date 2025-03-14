إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم وارتفاع الحديد والذهب

01:00 م الجمعة 14 مارس 2025

أسعار اللحوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

7 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض الزيت واللحوم والدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الأسماك سعر الذهب اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تفاصيل خسائر حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة.. تدمير أكشاك وأضرار بمبنى التراخيص
موجة حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة