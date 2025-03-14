خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

7 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض الزيت واللحوم والدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة