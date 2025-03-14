سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 18 جنيهًا، ، خلال منتصف تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2812 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3615 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4218 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4820 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33744 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48200 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 149902 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 241000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 2998 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.