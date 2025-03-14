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انخفاض الزيت واللحوم والدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

12:03 م الجمعة 14 مارس 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، والفول السائب، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.75 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 57.73 جنيه، بزيادة 77 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.51 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 87.15 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.73 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.13 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.59 جنيه، بتراجع 6.03 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.17 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 103.21 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 391.65 جنيه، بتراجع 4.49 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 115.83 جنيه، بتراجع 1.76 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.55 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 49.22 جنيه، بتراجع 1.47 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.06 جنيه، بزيادة 3.83 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 263.17 جنيه، بتراجع 12.02 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 95.68 جنيه، بتراجع 3.51 جنيه.

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