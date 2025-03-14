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انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:42 ص الجمعة 14 مارس 2025

أسعار البيض

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 165.96 جنيه، بتراجع 2.63 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 169.1 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

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