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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 11 مارس

02:48 م الثلاثاء 11 مارس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4676 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4740 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4147 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3555 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 33180 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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