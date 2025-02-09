عند شراء الذهب.. أيهما أفضل عيار 21 أم عيار 18؟ خبير يوضح

كتبت: دينا كرم:

يفاضل العديد من المواطنين عند شراء الذهب بين الأعيرة المختلفة، خاصة عياري 18 و21، ويتساءلون أيهما الأفضل من حيث القيمة والجودة، وفي هذا السياق، أوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، أن الاختلاف بين الأعيرة يكمن في نسبة الذهب الخالص داخل كل منها، وليس في كون أحدهما "ذهبًا حقيقيًا" والآخر لا.

وبحسب نجيب، يفضل معظم المصريين شراء الذهب عيار 21، خاصة في محافظات الوجه القبلي والبحري، نظرًا لكونه الأكثر شيوعًا في المناسبات مثل الخطوبة، وذلك بحكم العادات والتقاليد المتوارثة، أما في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، فيقبل البعض على شراء الذهب عيار 18.

وأشار إلى أن تفضيل عيار 21 لا يعود إلى متانته أو صلابته مقارنة بالأعيرة الأخرى، لأن الفرق بين العيارات يعتمد على نسبة الذهب الخالص مقابل المعادن الأخرى مثل الفضة والنحاس، فكلما زادت نسبة الذهب، ارتفع العيار، بينما تزيد نسبة المعادن الأخرى في الأعيرة الأقل.

وأوضح نجيب أن الفرق الأساسي بين الأعيرة يكمن في نسبة الذهب الخالص داخل كل منها، حيث يحتوي عيار 24 على أعلى نسبة ذهب، بينما عيار 21 تكون نسبة الذهب أقل من عيار 24 بالإضافة إلى المعادن الأخرى، مما يجعله الأكثر رواجًا في السوق المصري.

وأضاف أن ذلك ينطلق على عيار 18 حيث يحتوي على نسبة ذهب أقل من عيار 21 بينما تشكل المعادن الأخرى النسبة المتبقية، ونفس الأمر بالنسبة لعيار 14، وهو الأقل تداولًا بين المستهلكين.

وأكد نجيب أن الاختيار بين الأعيرة المختلفة يعود إلى التفضيلات الشخصية والعادات، وليس لجودة المعدن نفسه، مشددًا على أن جميع الأعيرة تعتبر ذهبًا حقيقيًا، والفارق بينها يكمن فقط في كمية الذهب الخالص التي تحتويها.

ونفى نجيب وجود تأثير لاختلاف العيار على عملية إعادة البيع، موضحًا أن سعر الذهب يعتمد على وزنه وسعر الجرام في السوق، بغض النظر عن العيار، وأضاف أن عيار 21 يكون أغلى من 18 لأنه يحتوي على نسبة ذهب أعلى، لكن في النهاية، جميع الأعيرة تخضع للتسعير بناءً على وزن الذهب النقي الموجود فيها.

وأضاف"الاختيار بين أعيرة الذهب مسألة تفضيل شخصي وثقافي أكثر من كونه فرقًا جوهريًا في الجودة، فعيار 21 يظل الأكثر انتشارًا في بعض المناطق بسبب العادات، ولكن يبقى الذهب ذهبًا، بغض النظر عن العيار".

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