زيادة عجز الميزان التجاري رغم ارتفاع الصادرات بسبب الغاز

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.71 مليار دولار خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل 3.69 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العـام السابق بنسبة زيادة 0.5%.

وبحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024 الصادرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 177.6% في نوفمبر 2024 على أساس سنوي.

ومن أهم المؤشرات التي جاءت في نشرة الجهاز خلال نوفمبر ما يلي:

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 6.3 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى نحو 3.56 مليار دولار مقابل 3.35 مليار دولار النفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

ومنتجات البترول نمت بنسبة 85.5٪، والملابس جاهزة بنسبـة 8.7% ، وزادت العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 22.9%، وارتفعت فواكه طازجة بنسبة 22.9 %.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 25.3 %، أسمدة بنسبة 33.0 %، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 12.6%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 1.4%.

مؤشرات الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3%حيـث بلغت 7.27 مليار دولار خــلال شهــر نوفمبـر 2024 مقابل 7.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلـى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلع وأهمها:

وارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 177.6%، وسيارات ركوب زادت 11%، وارتفع نحاس ومصنوعاته بنسبة 183.3%، بترول خام بنسبـة 271.9%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 19.9%، مــواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 14.5%، قمح بنسبة 20.7%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 13.9%.