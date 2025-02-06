إعلان

زيادة عجز الميزان التجاري رغم ارتفاع الصادرات بسبب الغاز

01:45 م الخميس 06 فبراير 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.71 مليار دولار خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل 3.69 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العـام السابق بنسبة زيادة 0.5%.

وبحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024 الصادرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 177.6% في نوفمبر 2024 على أساس سنوي.

ومن أهم المؤشرات التي جاءت في نشرة الجهاز خلال نوفمبر ما يلي:

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 6.3 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى نحو 3.56 مليار دولار مقابل 3.35 مليار دولار النفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

ومنتجات البترول نمت بنسبة 85.5٪، والملابس جاهزة بنسبـة 8.7% ، وزادت العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 22.9%، وارتفعت فواكه طازجة بنسبة 22.9 %.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 25.3 %، أسمدة بنسبة 33.0 %، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 12.6%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 1.4%.

مؤشرات الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3%حيـث بلغت 7.27 مليار دولار خــلال شهــر نوفمبـر 2024 مقابل 7.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلـى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلع وأهمها:

وارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 177.6%، وسيارات ركوب زادت 11%، وارتفع نحاس ومصنوعاته بنسبة 183.3%، بترول خام بنسبـة 271.9%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 19.9%، مــواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 14.5%، قمح بنسبة 20.7%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 13.9%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الميزان التجاري مؤشرات الواردات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
85.4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في نوفمبر

إعلان

إعلان

رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة