بعد القفزات المتالية.. هل الوقت مناسب لشراء وبيع الذهب؟

كتبت- آية محمد:

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن الوقت الحالي يعد فرصة جيدة لشراء الذهب، متوقعًا ارتفاع الأسعار مجددًا خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع تحركات السوق العالمية.

وأوضح نجيب،"لمصراوي"، أن الذهب يظل استثمارًا طويل الأجل يحقق مكاسب مضمونة على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن من يتجهون لشراء الذهب يدركون أن العائد لن يكون فوريًا وإنما يتحقق مع مرور الوقت.

وأضاف أن الأسعار الحالية تعد مناسبة للشراء قبل أي زيادة جديدة متوقعة، مما يجعل الفترة الحالية فرصة جيدة للراغبين في الاستثمار بالذهب.

وفيما يخص بيع الذهب، أوضح نجيب أنه من يحتاج إلى سيولة مالية يمكنه البيع، ولكن يفضل لمن لا يواجه ضائقة مادية الانتظار لتحقيق مكاسب أعلى مع ارتفاع الأسعار المستقبلية.

واتفق معه ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، مؤكدًا أن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب في حال توافر السيولة، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد ويحافظ على قيمة الأموال.

ونصح فرج المواطنين بشراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك، حيث تجمع بين الزينة والاستثمار.

أما فيما يتعلق ببيع الذهب حاليًا، فأشار فرج إلى أن القرار يعتمد بالأساس على الظروف الشخصية، فإذا كان الشخص بحاجة إلى السيولة، يمكنه البيع في الوقت الحالي دون تردد.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4125 جنيهًا للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 33000 جنيهًا، بينما سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 47140 جنيهًا، فيما وصل سعر سبيكة الذهب 50 جرام إلى 235700 جنيه خلال تعاملات اليوم.

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