بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الأحد؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2607 جنيهٌا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3351 جنيهٌا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3910 جنيهٌا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4468 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 31280 جنيهٌا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2798 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.