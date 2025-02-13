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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

10:16 ص الخميس 13 فبراير 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.97 جنيه للشراء بزيادة 50 قرشًا، و 164.15 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.75 جنيه للشراء، و134.41جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.90 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.80 جنيه للشراء، و 71.38 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.02 للشراء و 36.09 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة

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